王石評姚振華：民營企業家壓力大 姚沒「躺平」值得鼓勵

「寶萬之爭」的兩大主角——王石和姚振華，再次在不同時空發生交集，並引發關注。這次王石說，民營企業家壓力大，寶能集團創始人姚振華沒「躺平」，值得鼓勵。

據《第一財經》報導，萬科 (000002-CN) 董事會名譽主席王石周一（7 日）晚間在社交媒體上發布一條影片，名稱為「關於近期姚振華先生相關新聞，我的一些想法」。

王石說，近期有網友提問，「關於近期姚振華先生的新聞您怎麼看？」，後有萬科的員工以及其親朋好友轉發了這個帖子。

王石在影片中表示，姚振華是因為資金鏈斷裂的問題惹的麻煩。現在經濟不好，民營企業家壓力非常大，企業遇到困難，這是普遍現象。在這種情況下，出現了勞資糾紛，出現了利益衝擊，一些員工採取這樣的措施（追打姚振華）不可取，但他可以理解這種舉動，員工有他們的無奈。

「姚振華也是企業家團體中的一員，遇到問題是這樣的來被對待，不但不解決問題，還激發了矛盾。現在社會對這樣的事件完全是一種吃瓜群眾看熱鬧的心態，我是感到悲哀的。」王石說。

王石表示，企業家要反思，走到這一步了，應該怎麼處理。他說：「至少姚先生沒有因此『躺平』，還在積極處理企業的事情，這個信息是值得鼓勵的。」王石認為，企業、企業家、員工、社會應該關注如何面對困難這個點，如果有問題，還是要透過法治途徑解決。

王石提及的關於姚振華的新聞，是今年 7 月末姚振華在公司樓下被討薪員工毆打的事件。網路流傳的影片顯示，姚振華被多名男子圍堵追逐，場面一度混亂，姚振華摔倒在地，眼鏡被打飛。

寶能集團 8 月 3 日在官網發布《關於 7 月 31 日寶能集團姚振華董事長遭到暴力襲擊事件的聲明》，強烈譴責 7 月 31 日的暴力襲擊事件，並表示已採取法律行動，確保全體幹部與員工人身安全，以及企業正常經營。

此外，寶能集團說：「本集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。」

王石與姚振華曾經是對峙的敵手，故事發生在 2015 年，彼時姚振華控制的寶能系，大舉買入萬科股票，欲爭奪萬科控制權，寶能系持股萬科股票的比重，一度達到 25%，距離控股股東的地位僅一步之遙。王石當時也曾在一條影片中喊話，不歡迎姚振華成為第一大股東。最終，歷時三年的「寶萬之爭」，姚振華以失敗收場。