亞力Q2每股賺0.68元再創新高 下半年單季EPS可望續寫新猷

機電廠亞力 (1514-TW) 今 (8) 日公告第二季財報，受惠台電強韌電網計畫需求強勁，獲利再創高，稅後純益 1.57 億元，季增 9.79%，年增 5.37%，每股純益 0.68 元，創新高；上半年稅後純益年增 1 成，每股純益 1.28 元，寫歷年同期新高。隨著下半年半導體廠設備陸續出貨，第三、四季營收獲利可望再飆新高。

亞力第二季營收 22.73 億元，季增 22.33%，年增 15.2%，毛利率 16.34%，季減 0.74 個百分點，年增 0.95 個百分點，營益率 8.36%，季減 0.52 個百分點，年增 0.86 個百分點；稅後純益 1.57 億元，季增 9.79%，年增 5.37%，每股純益 0.68 元。

亞力上半年營收 41.3 億元，年增 19.16%，毛利率 16.67%，年增 0.49 個百分點，營益率 8.59%，年增 0.76 個百分點；稅後純益 3.04 億元，年增 10.14%，每股純益 1.28 元。

亞力取得竹科升壓站的 20 億元大單後，在手訂單衝破 100 億元，加上下半年包括台積電 (2330-TW) 熊本廠、聯電 (2303-TW) 新加坡廠不斷電設備陸續出貨，第三、四季營收將續創新高，且由於出貨設備毛利率較佳，也將帶動下半年毛利率續揚，EPS 可望同步寫新猷。

亞力表示，台電強韌電網需求動能確實明顯較強，訂單也越來越多，帶動在手訂單金額飆高。亞力去年營收 77 億元，依照法人推算，今年營收將衝上 92 億元、上看百億再創新高，今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。

