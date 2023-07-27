央行理事提景氣循環高點已過 一原因恐再啟動升息

中央銀行連 5 個季度升息後，第二季理監事會議決議暫緩升息，今 (27) 日公布會議議事錄摘要，多位理事提及國內經濟有不確定因素，並提及，我國第 15 次景氣循環高點已過，正逐步向下修正，而物價上漲仍需密切關注，更有理事強調，一旦核心通膨有死灰復燃的態勢，應採取較積極的措施來打擊通膨。

有理事提出，央行若再升息，核心通膨未必隨之下降，但恐造成內需降溫，鑒於我國第 15 次景氣循環高點已過，正逐步向下修正，同意本次暫停升息，未來宜密切觀察物價走勢，再決定政策利率是否調整。

另名理事指出，由於終端需求疲軟，廠商持續調整庫存，我國出口情形不甚樂觀，對今年國內經濟展望保守，加上 CPI 年增率呈緩步回降，因此，考量經濟前景仍存諸多不確定性，贊成政策利率維持不變。

另位理事指出，6 月與 3 月相較，央行下修本年我國經濟成長率預測值 0.5 個百分點，此屬巨大的變化，另考量鄰國貨幣政策偏向趨緩，多維持利率不變，甚至降息，而國內通膨已趨緩，因此，維持政策利率不變屬合宜的決策。

有理事同意本次政策利率維持不變，並表達對物價上漲的擔憂，原因在於，前 5 月 17 項重要民生物資 CPI 年增率仍較去年高，核心 CPI 漲幅也高，加上房租上漲對 CPI 漲幅的壓力仍高，而天候因素或部分國家糧食出口管制，形成糧食供應的不確定性，未來是否影響我國食物類價格漲幅，宜持續觀察。

該理事強調，至下季理事會議召開時，若發現物價上漲有鬆動的現象，或核心通膨有死灰復燃的態勢，應採取較積極的措施來打擊通膨，並以正常的幅度調升利率。

也有理事認為，服務類價格漲幅居高，且具易漲難跌的僵固性，核心通膨同樣較具有僵固性，須留意避免民眾因此形成通膨預期心理。

央行第二季理監事會議後，決議利率政策暫時按兵不動，其中，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 和 4.125%，是連 5 個季度升息後，首次暫緩升息。