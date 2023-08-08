〈財報〉新糖尿病藥物助攻 禮來Q2業績超預期、上調全年財測

美國藥廠禮來 (Eli Lilly) 周二 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠其糖尿病和潛在減重藥物 Mounjaro 在該季銷售表現亮眼，禮來第二季營收、獲利均優於分析師預期，並上調全年財測。

截稿前，禮來 (LLY-US) 周二早盤股價上漲 16.5%，每股暫報 529 美元，延續盤前漲勢。

展望未來，禮來將全年經調整後每股獲利預測上調至 9.70 至 9.90 美元區間，遠高該公司在 4 月預測的每股 8.65 至 8.85 美元之間。與此同時，該公司預估全年營收介在 334 億至 339 億美元之間，高於先前預期的 312 億至 317 億美元區間。

禮來正指望去年 5 月在美國獲得用於治療糖尿病的 Mounjaro 藥物來減輕胰島素降價和癌症治療藥物 Alimta 競爭帶來的衝擊。

此外，周二稍早，禮來競爭對手諾和諾德 (Novo Nordisk) 表示，其暢銷的肥胖治療藥物 Wegovy 在一項研究中降低心臟病發作和中風的風險。而禮來正在替 Mounjaro 進行類似研究，其股價進而獲得提振。

財報顯示，禮來第二季（截至 6/30）營收報 83 億美元，優於華爾街分析師預估得 75.8 億美元，經調整後每股獲利報 2.11 美元，也高於分析師預期的 1.98 億美元。

核心藥物銷售方面，Mounjaro 第二季銷售額為 9.797 億美元，遠超分析師預期的 7.43 億美元，禮來預估未來幾個月內，該藥物將被批准用於治療糖尿病和減重。另外該公司最大藥物 Trulicity 的銷售額報 18.1 億美元，低於分析師預期的 20.5 億美元，原因是折扣力道加大。