喬山去年Q4獲利攀近一年高峰 今年營收逐季走揚

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠商用器材佔比提升及全球海運價格回落，去 (2022) 年第四季稅後純益雙增、達 5.34 億元，每股純益 1.77 元，攀近一年高點，預期商用動能將延續至今年，全年營收有望逐季走揚。

展望今年，喬山表示，商用器材產品上半年將上市多款新品，有望帶動換機潮及增加新客戶滲透率；家用市場的疲弱狀態預期上半年落底，下半年回升，今年全年合併營收有望呈現逐季拉高，營收高峰維持在下半年。

喬山指出，隨著全球市場布局逐漸成長發酵，商用市場除了持續搶攻各一線健身房客戶外，也持續提高供貨佔比，拉開競爭對手差距，目前喬山已是全球商用市場的第一大，未來三年將以全球商用市佔 50% 為目標持續邁進。

此外，疫情過後，全球連鎖健身房會員人數持續增長，總數超過疫情前的水準，各家健身房皆提出積極的展店計畫，也有助喬山營運表現。

喬山去年營運方面，去年全年營收 336.13 億元，年增 9.21%；毛利率 43.45%，年減 1.73 個百分點；營益率 - 0.64%，較前一年盈轉虧；稅後純益 4.29 億元，年增 1024.63%，每股純益 1.42 元。

去年第四季營收 114.9 億元，季增 43.12%、年增 17.96%；毛利率 46.41%，季增 2.85 個百分點、年增 1.82 個百分點；營益率 7.19%，較前一季虧轉盈、年增 0.7 個百分點；稅後純益 5.34 億元，季增 139.32%、年增 12.56%，每股純益 1.77 元。

喬山說明，去年面對中國封城、物流及原材料價格成本高漲、全球升息、消費緊縮等大環境波動，對業務推展及經營成本造成挑戰，不過運用集團製造高度垂直整合及全球布局的利基，仍保持穩定的交貨能力及成本優勢，滿足各客戶的裝機需求。

喬山去年推出一系列商用新產品，規格及價格定位皆具競爭力，更讓喬山的全球市占率持續提升，商用器材去年營收年增 35%，站穩全球商用器材第一大。

另外，家用器材在疫情過後，需求大幅幅退，零售市場庫存水位在高檔，但在此狀況下積極拓展新通路及新客戶，家用器材順利賣進美國大型通路，按摩椅的商用機種也搶進國際健身房市場，並購入日本富士醫療器剩下的 40% 股權，成富士單一股東，奠下新年度成長的根基。