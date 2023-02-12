富士擴產品線+商用機種打入歐洲 喬山今年營運逐季增

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 併購日本富士醫療器公司後，將產品線擴大至醫療產品，加上商用機種打入歐洲健身房，今年營運維持逐季成長，全年營收、獲利優於去年。

喬山去年底拿下富士醫療器剩餘 4 成股權，並成為旗下 100% 子公司，對於未來營運及通路發展將有更高的靈活度及掌控權，因此規劃今年加大其醫療輔助產品，如電動代步車、助聽器、整水器等，以及家庭美容類別產品。

健身產品方面，商用機種也已搶進健身房市場，歐洲荷蘭健身房率先採用，未來將往拓展至其他國家、區域銷售，逐步邁向國際市場。

喬山表示，由於商用健身器材產業成長方向明確，家用市場需求經過 2 年調整，預估今年下半年回到正常軌道，加上集團旗下日本富士醫療器今年擴大營運範圍，看好全年營收可望再攀高，依傳統淡旺季曲線逐季往上，毛利率也有望持續拉升。

喬山受到家用健身器材及按摩椅需求放緩影響，1 月營收降至 20.7 億元，年減 19.7%。另外，雖然商用器材在部分健身房裝修工程延遲，裝機時間往後下，導致商用健身器材營收下滑，但仍優於去年同期。

公司預期，隨著商用客戶推遲的裝機訂單，預計後續兩個月陸續完成，將可貢獻營收，樂觀看待第一季合併營收持續成長。