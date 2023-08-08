矽統經營層大搬風 聯電洪嘉聰任董事長

聯電 (2303-TW) 旗下 IC 設計業者矽統 (2363-TW) 今 (8) 日公告董事與經營層異動，由聯電董事長洪嘉聰擔任矽統董事、並接董事長一職，總經理也由聯電協理戎樂天接任，包括發言系統全部換血。

根據公告內容，矽統前任董事長簡誠謙異動情形為辭職，原總經理許時中則退休，發言人與代理發言人也交由現任總經理戎樂天以及行政管理處處長彭康禎接任。

業界認為，此次洪嘉聰接任矽統董事長，加上總經理也由聯電集團直接指派，雙方合作關係可望進一步加深，矽統取得資源也將更豐富，未來如何跟隨集團布局也引發外界想像。

矽統第二季在業外挹注下，營運也轉盈；第二季營收 0.38 億元，季增 13.11%，年減 36.67%，毛利率 28.95%，較上季轉正，年增 24.83 個百分點，營益率 - 284.21%，稅後純益 8.58 億元，較上季轉盈，年增 29.41%，每股稅後純益 1.15 元。

矽統上半年營收 0.71 億元，年減 32.9%，毛利率 13.86%，年增 1.01 個百分點，營益率 - 245.29%，較去年同期惡化，稅後純益 7.74 億元，年增 13.82%，每股稅後純益 1.03 元。