〈台塑四寶業績發表〉中國推刺激政策需求回溫 三寶看好Q3優於Q2

台塑四寶今 (8) 日公布 7 月業績並釋出展望，隨著中國推出刺激政策，帶動內需市場需求回溫，三寶皆看好 8 月營收成長，第三季營收將優於第二季，台塑化則認為油價下半年將保持穩健。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，石化行情近期普遍自谷底反彈上漲，考量到第三季為傳統石化需求旺季，預計 8、9 月營收將較 7 月成長，第三季營收也將優於第二季。

林健男認為，中國大陸祭出多項政策刺激房地產需求，可望帶旺第三季 PVC 行情走強。另外，歐美品牌鞋廠備戰明年奧運訂單回溫，同時太陽能多晶矽價格走跌，模組廠稼動率提升，雙動能可望推升 EVA 行情走揚。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭認為，下半年全球經濟前景略有好轉，主要市場信心正逐步走穩，各項產品接單情況皆有改善，預期 8 月營收較 7 月增家，整體第三季營收優於第二季。

吳嘉昭表示，中國積極振興內需，針對汽車、消費祭出刺激政策有利需求回升，第三季電子產品銷售量將較上季成長，電路板、電子材料等營收增加；環氧樹脂行情谷底可望翻揚，營收看增。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源指出，中國推出刺激政策，推振內需市場，7 月油價、石化與塑膠產品價格普遍走揚，儘管市場困境仍未完全好轉，但已有利台化營運，預計 8 月價量都將回升、營收成長，第三季將優於第二季。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明表示，近期數據顯示俄羅斯原油出口開始減少，並與沙烏地阿拉伯聯合控制原油供給，使油價下檔支撐強勁，加上美國通膨逐漸下降、經濟可望逐漸回穩，各機構預期下半年每日供需仍短缺 100-200 萬桶，將使油價保持穩健。