日勝生旗下泰誠拿下「淡金安居」社宅統包案 金額33.39億元

國家住都中心在新北市淡水區的「淡金安居」社會住宅新建統包工程順利決標，日勝生 (2547-TW) 旗下泰誠發展營造參與的統包團隊獲得勝出，此一 620 戶的新北市社宅預計在 2028 年完工，對於此案得標金額爲 33.39 億元。

日勝生指出，「淡金安居」位於淡金公路與濱海路交叉口，屬於淡海新市鎮範圍內。基地面積約 2,117 坪 (7,000 平方公尺)，鄰近輕軌淡水行政中心站，附近並有淡水國民運動中心與淡水公八公園 (防災公園)。計畫「淡金安居」將為新北市增加 620 戶社會住宅，其中 5% 設計為無障礙房型，建設期程預估 5.5 年。

依據國家住都中心公布資料，新北市已決標 8,286 戶社宅，截至 2023 年 7 月 18 日全台累積已完工及已決標社宅約 3 萬 8,709 戶。

日勝生表示，為了支持政府社宅政策，並實踐 ESG 永續綠生活集團理念，子公司泰誠營造積極投入建設社會住宅，將與博勝機電工程有限公司、陳章安聯合建築師事務所合作，全力建造「淡金安居」。社區規劃留設 8 米退縮綠帶，整合人行道及自行車道設計，創造林蔭帶狀開放空間；並以生物多樣性概念，植栽多種喬灌木及草本花卉，設置綠化休憩平台、屋頂花園綠地。低樓層設計無障礙住宅，搭配日照中心、幼兒園、中央穿廊廣場與大面寬店鋪，強化全齡通用住居環境，計畫取得綠建築標章、智慧建築標章、耐震暨耐震設計標章，提供完善生活與友善照護機能。

日勝生集團因具有多年建設經營青年住宅實績，加上距離「淡金安居」約 18 分鐘車程之日勝生日初不老莊園暨樂陶居，為國內著名樂活養生宅，樂陶居中和館並連續二年獲得社區樂齡服務 SNQ 國家品質標章獎，契合全齡社會趨勢需求。

泰誠發展營造為日勝生集團重要成員，參與日勝生多項重大公共工程，包括新北市中和區與三重區青年住宅、桃園污水下水道系統 BOT 計畫、桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫、交九台北轉運站 BOT、龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫，並於 2022 年 11 月得標興建故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程。泰誠並以其營造管理持續獲得金質獎、金品獎、全國水環境大賞首獎。