美股重點新聞摘要2023年08月08日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/7 盤後)：Palantir(PLTR)、思佳訊 (SWKS)、Lucid(LCID)

中國、美國 7 月進出口

美股財報 (8/8 盤前)：優比速 (UPS)、理想汽車 (LI)、格芯 (GFS)

費城聯準銀行總裁 Patrick Harker 談話 (今年有貨幣政策投票權)

彭博：搭載 M3 Max 晶片的新 MacBook Pro 預計 2024 年登場

《彭博》科技記者 Mark Gurman 週二 (8 日) 發布報導指出，蘋果正測​​試下一代 M3 Max 晶片，用於明年新 MacBook Pro 機型。閱讀全文...

傳台積電承擔 A17 晶片缺陷成本 蘋果將省下數十億美元

根據《The Information》周一（7 日）報導，台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電 (2330-TW) 將吸收生產蘋果 A17 晶片時出現缺陷產品的成本，該協議將替蘋果在 iPhone、iPad、Mac 晶片方面節省至少數十億美元的成本。閱讀全文...

美債上周拋售潮後 高盛、摩根大通建議買進

彭博周一 (7 日) 報導，對於 25 兆美元的美國公債市場來說，這是一場三管齊下的攻擊：國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 摘掉美國 AAA 評級光環之際，債券供應激增、日本央行的言論引發外接猜測，即資本回流的新時代可能即將到來。閱讀全文...

特斯拉財務長辭職 盤中股價跌近 4%

美國電動車龍頭特斯拉周一（7 日）表示，在公司任職 13 年的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）將辭職，並任命會計主管 Vaibhav Taneja 兼任。意外的人事高層異動消息傳出後，特斯拉早盤股價跌逾 3%。閱讀全文...