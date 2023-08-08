美股重點新聞摘要2023年08月08日

今日操盤前瞻
美股財報 (8/7 盤後)：Palantir(PLTR)、思佳訊 (SWKS)、Lucid(LCID)
中國、美國 7 月進出口
美股財報 (8/8 盤前)：優比速 (UPS)、理想汽車 (LI)、格芯 (GFS)
費城聯準銀行總裁 Patrick Harker 談話 (今年有貨幣政策投票權)
彭博：搭載 M3 Max 晶片的新 MacBook Pro 預計 2024 年登場
《彭博》科技記者 Mark Gurman 週二 (8 日) 發布報導指出，蘋果正測試下一代 M3 Max 晶片，用於明年新 MacBook Pro 機型。閱讀全文...
傳台積電承擔 A17 晶片缺陷成本 蘋果將省下數十億美元
根據《The Information》周一（7 日）報導，台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電 (2330-TW) 將吸收生產蘋果 A17 晶片時出現缺陷產品的成本，該協議將替蘋果在 iPhone、iPad、Mac 晶片方面節省至少數十億美元的成本。閱讀全文...
美債上周拋售潮後 高盛、摩根大通建議買進
彭博周一 (7 日) 報導，對於 25 兆美元的美國公債市場來說，這是一場三管齊下的攻擊：國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 摘掉美國 AAA 評級光環之際，債券供應激增、日本央行的言論引發外接猜測，即資本回流的新時代可能即將到來。閱讀全文...
特斯拉財務長辭職 盤中股價跌近 4%
美國電動車龍頭特斯拉周一（7 日）表示，在公司任職 13 年的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）將辭職，並任命會計主管 Vaibhav Taneja 兼任。意外的人事高層異動消息傳出後，特斯拉早盤股價跌逾 3%。閱讀全文...