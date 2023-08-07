〈群光法說〉Q2三率三升 每股賺2.5元 上半年降至4.55元

群光 (2385-TW) 今 (7) 日公布財報，隨著營運落底，第二季三率同步季增，稅後純益 18.04 億元，季增 22.7%、年增 1.1%，每股純益 2.5 元；上半年純益 32.73 億元，年減 6.3%，每股純益 4.55 元。

群光第二季營收 253.63 億元，季增 12%、年減 11.5%；毛利率 17.9%，季增 1 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 8%，季增 0.1 個百分點，年減 0.8 個百分點；淨利率 7.1%，季增 0.6 個百分點，年增 0.9 個百分點。

上半年營運方面，營收 480.85 億元，年減 16.4%；毛利率 17.4%，年增 0.3 個百分點；營益率 7.9%，年減 0.8 個百分點，淨利率為 6.8%，年增 0.7 個百分點。

公司說明，在急單挹注與彈性調配產能下，筆電鍵盤以及 2-in-1 裝置鍵盤推升整體營收季成長超過兩成，遠高於原先預期的 10% 季成長；AI 影像產品營收也季增雙位數，帶動整體影像產品營收季增一成，表現合乎預期。

群光同步公告 7 月營收 80.22 億元，月減 11.2%、年減 22.13%，累計前 7 個月營收 561.07 億元，年減 17.23%。

展望下半年，法人預估，雖然鍵盤產品預期將較第二季小幅攀升，但由於運動攝影機客戶進行庫存調節以及推遲產品拉貨，第三季營收可能季減低個位數，不過在營運費用嚴格管控下，營益率有望維持第二季水準。另外，影像產品第四季營收將優於第三季。

由於全球終端產品需求疲弱，群光今年全年營收呈現衰退格局，將隨時進行產品結構調整，鎖定高附加價值產品，且積極管控營業費用，因此全年獲利表現可望大幅優於營收。