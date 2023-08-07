【量大強漲股整理】AI股回神下，未來有【戲】可期，台股站穩季線後，股票該抱該出，加碼點到了嗎?

美國股市，上週五蘋果財報和 7 月份非農就業報告 18.7 萬，兩者皆不如預期，讓美股開高走低，今日 AI 族群無畏上周空軍襲擊，再度見到多頭簇擁，激勵台股反彈，終場收在 16996 點，上漲 152.32 點，成交量 3220.95 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 32.23 億元，自營商同步提款 39.57 億元，僅投信獨自挺台股買超 31.15 億元，三大法人合計賣超 40.65 億元。

台股收盤距離萬七只差一步之遙，AI 士氣大振，IP 股、網通、散熱以及 (2330-TW) 台積電設備族群等皆有表現，初步止跌訊號浮現，今日台股開低走高，(2330-TW)台積電漲 4 元，貢獻大盤指數 33 點；上周 AI 相關類股出現漲多調節賣壓，導致大盤一度回測季線支撐後，所幸上波回檔 16859 點到季線 16794

點之間支撐強勁，加上季線目前上揚，並有助增添多頭力量，近期外資買買賣，盤面波動劇烈，靜待本周美股有重要財報陸續公布，以及 CPI 通膨數據。

個股方面，AI 概念股 回神，(2382-TW)廣達、技嘉 (2376-TW)、(3231-TW) 緯創、(6188-TW)廣明均亮燈漲停；並帶動散熱概念股同步走強，(2421-TW) 建準公告第 2 季獲利表現亮麗，每股稅後盈餘（EPS）1.72 元創單季新高，盤中一度亮燈漲停；網通族群 (2345-TW) 智邦上漲 6%、(6285-TW)啟碁由黑翻紅、(3558-TW)神準拉尾盤，上漲 4.5%，個股輪動踴躍且健康格局，短線偏多看待

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

AI 股回神下，未來有【戲】可期，台股站穩季線後，股票該抱該出，加碼點到了嗎?

今日影音

https://youtu.be/khilRaUEwl8

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

8/7 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2382-TW) 廣達

(2383-TW) 台光電

(2356-TW) 英業達

(2376-TW) 技嘉

(3583-TW) 辛耘

(2462-TW) 良得電

(3032-TW) 偉訓

(2449-TW) 京元電子

(2464-TW) 盟立

(3055-TW) 蔚華科

8/7 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8027-TW) 鈦昇

(3163-TW) 波若威

(3324-TW) 雙鴻

(3306-TW) 鼎天

(6188-TW) 廣明

(6274-TW) 台耀

(8050-TW) 廣積

(3693-TW) 營邦

(3217-TW) 優群

(3526-TW) 凡甲

(3558-TW) 神準

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險