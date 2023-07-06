群光6月營收90億元登今年最高 上半年仍年減16%

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公告營收，6 月營收 90.35 億元，登今年最高，月增 6.9%、年減 15.7%；第二季營收 253.63 億元，季增 12%、年減 11.5%；上半年營收 480.85 億元，年減 16.4%。

群光第二季單月營收呈現上升趨勢，顯示客戶需求開始從谷底攀升，其中鍵盤產品第二季受惠客戶需求逐步回溫以及急單挹注，營收季增 20% 以上、影像產品雖然第一季基期較高，但在來自 AI 影像產品訂單帶動下，第二季營收仍季增 10%。

法人預期，群光第二季營收優於市場預期、季增雙位數，在營運費用管控下，第二季獲利有望於第一季表現。

展望第三季，群光表示，預期 NB 市場需求將繼續回升，將帶動相關產品營收成長，其中鍵盤可望保持季增表現、影像產品營收則將維持穩健成長，第三季整體營收仍依循往年慣例，為全年高峰，獲利表現也將不俗。

群光指出，AI 影像產品仍為市場焦點，例如可進行影像及聲音辨識的高階控攝影機，將持續受惠國防授權法案 (NDAA) 商機，未來幾年成長性強勁，以及應用於車隊管理的駕駛監測系統 (DMS)，可讓車隊更能掌握駕駛的行車安全、智慧家庭的 IP Cam 與門鈴攝影機等。