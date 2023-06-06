群光5月營收重回80億元 本季有望季增逾10%

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公告營收，隨著客戶需求攀升，5 月營收重回 80 億元之上，達 84.54 億元，為今年次高，月增 7.37%、年減 14.29%；累計前 5 月營收 390.49 億元，年減 16.51%， 預期第二季營收有望季增雙位數。

展望本季，群光認為，影像產品受到 AI 影像產品推升，預估將可看到季增高個位數，加上第一季確立為全年谷底，第二季整體營收將有機會季增雙位數，並在營運費用嚴格管控下，本季獲利仍將不俗。

AI 風潮席捲全球，群光多年深耕影像產品市場，並和歐美一線大廠合作，推出先進的 AI 影像產品。以安控攝影機為例，群光去年推出擁有 AI 影像以及 AI 聲音辨識功能產品，顯示群光具備先進的 AI 影像技術，預期未來將持續受惠於國防授權法案 (NDAA)，迎來更多的轉單商機。

此外，群光今年將著重於打造多角化的 AI 影像產品組合，安控攝影機市場為重點拓展目標，預計推出 4-5 款商用安控攝影機，也是 AI 影像產品中成長率最高的產品。

群光去年每股純益 10.26 元，預計 6 月 16 日除息日，並將於 7 月 14 日發放現金股利 7.5 元，配發率高達 73%，現金股利亦為歷史新高。現金殖利率約 7%，遠優於以往水準。