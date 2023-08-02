福特汽車7月銷量升近6% 但電動車依舊不振

福特汽車 (F-US) 表示，其皮卡和 Bronco SUV 的需求足以抵消電動車銷售量的下滑，7 月美國銷量同比成長 5.9%。

這家底特律汽車製造商周三 (2 日) 報告指出，本月美國新車銷量為 17 萬 3639 輛，高於一年前的 16 萬 3942 輛，當時該公司正從疫情時代的供應鏈挑戰中恢復過來。

福特 F 系列皮卡是重要的獲利驅動因素，當月銷量成長 8.2% 至 6 萬 8536 輛。但因該公司關閉 Lightning 工廠 6 周以安裝生產升級，電動 F-150 Lightning 卡車的銷量較一年前下降超過 28% 至僅 1552 輛。

Lightning 工廠於本周重新開工。福特周二 (1 日) 表示，7 月中旬降價後，Lightning 的訂單量增加了 6 倍。

該公司表示，預計到 9 月中旬，由於經銷商需要重建該車型的庫存，Lightning 的銷量將會放緩，但預計到 2023 年將生產超過 70000 輛 Lightning。截至 7 月，福特僅向美國客戶交車 10309 輛 Lightning。

一旦今年秋季工廠全面投產，工廠升級將使福特能夠每年生產 15 萬輛 Lightning。

在今年稍早時工廠關閉和升級後，電動野馬 Mach-E 7 月銷量也下降近 21%。但福特的另一款電動汽車 E-Transit 商用貨車的銷量在 7 月增加超過 50%，達到 791 輛。

福特上周表示，預計其電動車部門福特 Model e 將在 2023 年虧損 45 億美元，因為該公司斥巨資在 2024 年時將電動車年產量提高到 60 萬輛。

雖然福特一直在解決其電動車型的生產問題，但其內燃機和混合動力車型繼續產生強勁的業績和利潤。7 月 Bronco SUV 的銷量成長超過 20% 達到 12755 輛；小型 Ranger 和 Maverick 皮卡的銷量同比分別成長了 8.6% 和 13.5%。

截至 7 月，包括電動車和林肯品牌車型在內的所有福特汽車在美國的銷量總計 118 萬 1207 輛，較 2022 年同期成長 9.4%。