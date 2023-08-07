各國央行上半年繼續購買黃金 中國央行是最大買家

儘管土耳其的大量拋售，減緩了第二季全球央行黃金淨買入的速度，但截至 2023 年上半年，各國央行的黃金購買量仍創下了歷史新高，中國央行是今年上半年最大的買家。

世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，今年上半年，央行的黃金淨購買量總計 387 噸，創下該組織自 2000 年開始編制數據以來的上半年最高紀錄。主要的購買力度來自第一季，第二季各國央行仍增加了增加了 102.9 噸黃金儲備。

其中，土耳其是第一季度最大的黃金買家，但在 3 月份開始拋售。在三個月的時間裡，土耳其減少了 160 噸黃金儲備。

世界黃金協會表示，相關操作是土耳其央行對當地市場動態的回應，不太可能反映出其長期黃金戰略的變化。值得注意的是，土耳其央行在 6 月份恢復購買黃金，其黃金儲備增加了 11.4 噸。

在 2023 年上半年，有 9 家央行是黃金的淨買家，其中，中國央行是最大的黃金買家，其官方黃金持有量增加了 103 噸，已連續第 8 個月購入黃金。目前，中國央行已將官方黃金持有量增加至 2113 噸，占中國儲備的 4%。

中國央行在 2002 年至 2019 年期間，累積購入 1448 噸黃金，然後突然陷入沉默，直到 2022 年 11 月恢復報告。許多人猜測，在那些沉默的歲月裡，中國繼續在帳外增加黃金持有量。

一直有人猜測，中國持有的黃金數量遠遠超過官方公布的數量。去年，央行黃金持有量大幅增加，但未公布。除中國央行，俄羅斯也常不報告購買情況。

新加坡金融管理局則是今年上半年的是第二大黃金買家，增加了 73 噸黃金儲備。波蘭在 4 月份恢復購買黃金後，也在其外匯儲備中增加了大量黃金。波蘭的黃金持有量在 23 年上半年增加了 48 噸。

第二季的主要賣家除土耳其外，還有哈薩克及烏茲別克，這兩家央行在第二季分別減少 38 噸及 19 噸黃金儲備，他們在第一季也是賣家。

俄羅斯、柬埔寨和德國央行均報告第二季黃金儲備略有下降，這可能是由於鑄幣所致。