世界黃金協會：印度今年黃金需求可能降至3年來最低

世界黃金協會周二 (1 日) 表示，由於創紀錄的高價格抑制了零售購買，印度 2023 年的黃金需求可能從一年前的 774.1 噸下降 10%，降至 3 年以來最低。

世界黃金協會印度地區執行長 P.R. Somasundaram 表示，預計 2023 年印度人將購買 650 至 750 噸貴金屬。根據這家總部位於倫敦的集團的數據，這一範圍低於去年的 774.1 噸購買量，也是自 2020 年購買的 446 噸以來的最低水準。

他表示：「展望今年剩餘時間，我們對黃金需求保持謹慎態度，因為當地價格上漲和可自由支配支出放緩，導致黃金需求面臨不確定性。」

黃金歷來在印度是一種受歡迎的投資，尤其是在難以獲得銀行服務的農村地區。 消費者通常會購買裝飾品來慶祝結婚，並在慶祝活動期間購買金幣和金條，在 11 月的排燈節達到高峰。

Somasundaram 指出，今年 4 月至 6 月，印度黃金消費量下降 7% 至 158.1 噸，原因是當地黃金價格上漲，導致珠寶和投資需求下降。當時，印度黃金價格創下每 10 克 61845 盧比的歷史新高。

印度黃金消費疲軟之際，各國央行的購買也放緩，這導致金價較 5 月初的今年峰值下跌約 5%。