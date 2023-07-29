〈貴金屬盤後〉美通膨降溫、美元疲軟 黃金反彈 周線仍收黑

黃金期貨周五 (28 日) 反彈收高，主因是美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標在 6 月降溫，加上日本銀行 (央行，BOJ) 調整貨幣政策架構，都導致美元疲軟，進而拉抬貴金屬價格。儘管如此，黃金周線依然收黑小跌。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 14.70 美元或 0.7%，報每盎司 1999.90 美元。

黃金期貨本周下跌近 0.3%

美國商務部周五公布，6 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.1%，創 2021 年 9 月以來最小增幅，與 5 月相比更僅增 0.2%。

Marex 金屬分析師 Edward Meir 說：「Fed 真正在意的核心 PCE 符合市場預期，並不令人意外。不過，今日的美元走貶，讓黃金為之一振。」

Meir 認為，只要通膨數據持續降溫，Fed 並不真正介意看到其他更強的數據，Fed 升息工作可能已經完成，因此他個人傾向在黃金下跌時買進。

美元周五走軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.16%。

美國同日還公布，6 月消費者支出增加 0.5%，代表雖然通膨再度降溫、經濟保持成長，民眾仍對經濟有信心，

周五稍早，日銀宣布放寬對日本公債殖利率的控制力道，此舉在全球市場引發震盪，並讓日本 10 年期公債殖利率跳升至 2014 年以來最高點，上揚 54 個基點至 0.545%。

雖然國際債券殖利率普遍看升，不利於黃金，但分析師此刻大多認為，黃金周五的行情顯示可望進一步上漲。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「從技術觀點來看，黃金從周四的每盎司 1940 美元反彈，這現在被視為第一個支撐區域，也被視為一個正面的跡象。黃金周五的收盤行情，是決定是否能否完全消化昨日起一連串總經消息的決定性關鍵。」

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