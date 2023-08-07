〈走進中國〉刀郎重出江湖 《羅剎海市》一曲封神

沉寂已久的中國歌手刀郎，攜新專輯《山歌寥哉》歸來，以一首《羅剎海市》席捲各大社交平台。「以為刀郎已隱退，沒想到十年磨一刀，手起刀落，一曲封神。」在 QQ 音樂，有一位網友這樣說。

據《第一財經》報導，《羅剎海市》在 7 月 19 日上線以來，在 QQ 音樂連續佔據新歌榜、熱歌榜、流行指數榜等榜單的榜首。截至 7 月 30 日 18 點，該曲全球網路播放量達到 80 億次，超過 2017 年西班牙神曲《Despacito》55 億次的世界紀錄。

這首下半年最火的「神曲」，又讓人想到 2004 年，刀郎的《2002 年的第一場雪》在中國走紅，以 270 萬張銷量的成績，成為唱片時代難以複製的現象，街頭巷尾都是刀郎的蒼茫聲音。

現在刀郎再次爆紅，成為社會大眾聆聽、討論的對象。在他第一次爆紅的時候，曾經遭受很多主流音樂人的批評，而後隱退多年，潛心創作。而今這首歌被網友解讀為他的「復仇」之歌。對此，刀郎依然低調，未做出任何回應。

「如果把刀郎的歌詞看成是為了諷刺某些人，就太小看他的格局，也從來沒有理解過他的音樂造詣。」80 後樂迷木易聽刀郎十多年，他更願意用「獨立音樂人」來定義刀郎。

說到刀郎的蛻變，他認為並不是從《山歌寥哉》才開始。

2020 年，他聽到了刀郎的專輯《彈詞話本》，專輯的音樂元素取自江南評彈和昆曲，在編曲上用了很多電子音樂。刀郎從那時起，就從大漠邊疆的蒼茫中走到江南，唱腔也變得婉約悠長。

刀郎曾說，他從小對江南有很深的情結。為了做這張專輯，他在蘇州住了三年，上午讀書，下午彈琴，聽評彈、昆曲和吳語，穿街走巷，到處聽人彈琵琶、三弦與曲笛。

對他來說，整張專輯就是一部話本小說，音樂是小書場，而他是講故事的「說話人」，聽者與他一起尋找時間、空間的痕跡。木易在專輯中聽到了刀郎對古籍、傳統文化的熱愛，「有一種淡泊的心境，曲風變了，但還是有刀郎過去那種孤傲和真誠」。

他認為，刀郎是典型的民間音樂人，這些年的創作，也是從民間音樂汲取養份。這次《山歌寥哉》之所以爆火，看似偶然，卻是刀郎多年來持續創作的結果。

從《羅剎海市》這首歌的製作，就能看到刀郎這些年如何把「獨立」貫徹到底，一首歌的詞曲、編曲、製作、錄音、混音、母帶、和聲，都是刀郎一人擔綱。

《羅剎海市》很快掀起網路浪潮，社會大眾幾乎是逐字逐句解讀歌詞中的每一層含義。《羅剎海市》的歌名，取自清代小說家蒲松齡《聊齋誌異》的章節，講述距離中國向西兩萬六千里的大海中有一個羅剎海國，那裡的人和正常人的認識顛倒：長得越是醜陋越美，越是蠢笨地位越高。

樂評人丁太升認為，「寥哉」取的是「聊齋」的諧音，反映了一種寂寥、孤獨的心境。丁太升說：「這張專輯裡面，刀郎用山歌、民間音樂的形式，寄托了很多個人思想。作品基本來源於《聊齋誌異》裡的故事，用聊齋來寫，就有天然的邊界，更適合去諷刺，更適合進行深度思考，說出一些不便講出來的道理。」

當《羅剎海市》通過網絡流向海外市場，國外聽眾從中國網友的翻譯中了解到歌詞含義，又激發了新一輪的解讀，美國網友覺得這是在諷刺娛樂圈，韓國網友覺得這就是韓國官場的寫照。

木易認為，刀郎對社會現實和人生況味的思考，並不是從這張《山歌廖哉》才開始，無論是音樂風格的多樣實驗，還是對歌詞的推敲，都是他長久以來的思考與沉淀。