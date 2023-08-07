野村新視界>>關注影響後市的三大因素

在思考影響市場的重要因素時，有三項值得留意。首先是貨幣政策，通膨在經歷前所未有的飆升後，正在恢復到正常水平。通膨是由新冠疫情衝擊、各種短缺與瓶頸、刺激政策帶動需求，以及地緣政治問題等綜合因素所造成，儘管服務業通膨具有黏性，但它將會逆轉，家庭和市場的通膨預期都在下降。對投資者來說，有利的是，儘管貨幣緊縮，經濟基本面仍然穩健。企業擁有前幾年發行債券累積的現金，信貸市場仍然吸引投資者。這意味著不會出現現金緊縮，經濟也不會有大幅放緩的情況。

現在，聯準會沒有一定得繼續升息的理由，為了因應強勁的經濟動能而進一步升息是可能的，但不是必要的。投資者不應該擔心經濟衰退，經濟可能不會衰退或是非常淺的衰退，這也代表利率不太可能很快逆轉，至少在 2024 年上半年都會保持在較高的水準。雖然市場普遍預期經濟將出現衰退並伴隨較低的利率，但我們的看法不同，經濟將比預期更強且利率穩定。

利率要反轉，聯準會需要看到其中一個情況：經濟突然崩潰、系統性風險或信貸和借貸機制崩潰。現在這些都沒有發生，相反地，聯準會排除萬難推出有史以來最穩定的政策之一。對於投資者來說，股票和信貸市場都將受到穩定利率和經濟成長的支持，估值乘數將獲得支撐，同時獲利成長前景更加確定。投資者應該感謝金髮女孩經濟和隨之而來的機會。

第二個值得關注的因素不是日本寬鬆的貨幣政策，雖然目前為時過早，但對日本股市來說是正面的。而是中國，中國經濟已經進入負循環，投資放緩和房地產市場疲軟導致地方債務（LGFV）脆弱且家庭支出缺乏信心。決策者需要重建企業和家庭的信心，否則將無法實現建立共同財富和使國內消費成為增長引擎的政策目標，各項措施正在緩慢展開，對於避免進一步經濟萎縮非常重要。在最近的政治局會議後，我們的確看到政策推出，但中國政府也努力避免大規模的全面刺激政策，因為這將使多年的資產管理不善被推遲到更晚的時間，讓效率不彰變得更嚴重。我們預期會有更多的政策，且中國經濟將觸底反彈。

最後，不要忽視來自俄羅斯的壓力。雖然各界普遍將其與北韓做類比，但俄羅斯明顯有更大的影響力。市場應該準備好應對俄羅斯破壞穩定和擴大其他戰線做為對抗的企圖，最近透過白俄羅斯對波蘭的威脅就是典型的例子，像奈及利亞等主要非洲國家的局勢不穩，也顯示出俄羅斯的影響力，同時它還掌控全球穀物與糧食市場的供應。俄羅斯不是北韓，它打擊信心的能力不容忽視。

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