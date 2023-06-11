〈企業拚減碳〉金融業三管齊下 助攻企業減少碳排

淨零碳排成世界趨勢，除了企業端積極減碳，進行碳權交易達成碳排達標目的外，金融業則是透過簽署赤道原則、停止承作燃煤業融資，並將貸款合約導入永續連結鼓勵企業達成減碳目標。

減碳已成為企業必須面對的重要課題，在世界潮流驅使下，無法達成減碳要求的企業未來可能因此丟掉訂單，進而削弱其產業競爭力，也因此有越來越多的企業已將減碳列為重要工作目標，銀行也響應趨勢，近年來逐漸在融資策略上有所調整。

綜觀目前銀行業針對淨零採取的措施，大致可歸納出：簽署並在授信作業遵守赤道原則、停止燃煤業的相關融資，而在承作新貸款方案時導入永續連結的條件，同時給予綠色能源相關產業融資協助，透過資金流扶植產業發展達成減碳目的。

其中在赤道原則這部分，其用意在於要求金融機構必須對於大型專案融資，進行貸前、貸後的審慎調查，同時在合約加入赤道原則的承諾條款，要求企業必須落實環境及社會風險管理，目前 9 家公股金融機構均已完成赤道原則簽署。

至於在停止燃煤融資方面，也有越來越多銀行陸續宣布，因應減碳趨勢將停止新承作開採煤炭業者、燃煤電廠的融資案件，透過金流端協助產業達成淨零碳排的目標。

在永續連結貸款部分，包括本國及外商銀行近年在與企業簽訂大型聯貸合約時都會設定連結永續發展的條件，鼓勵企業達成設定的永續發展關鍵績效指標，銀行以讓利方式提供企業貸款利率減碼優惠，以利率優惠鼓勵企業達成環境保護、永續發展的目標。

