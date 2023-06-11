〈企業拚減碳〉碳權交易所預計Q3成立 購買碳權先釐清兩重點

碳權交易所預計 7 月底、8 月初上路，高碳排的企業可藉由購買碳權增加許可的碳排放量，專家提醒，購買碳權前也要預先做功課，包括：購買的碳權是如何產生，以及購買碳權的目的。

碳權是指「碳排放的權利」，由於企業碳排放有總量限制，禁止無上限排碳，因此企業如果積極減碳，就有多餘的碳權額度可賣給其他企業，而碳排量較高的企業則可透過購買碳權，達成減碳目標。

在淨零碳排的趨勢下，企業的減碳如果未達標準恐將丟失訂單，在進行碳權交易前，企業必須先完成碳盤查了解企業的碳排放量，而根據中華獨立董事協會調查，6 成以上上市櫃公司已經著手進行碳盤查，但僅 10% 完成碳盤查，仍有約 25% 企業還沒進行碳盤查。

因應碳權交易所即將成立，資誠聯合會計師事務所副總經理張嘉宏表示，在淨零碳排趨勢下，供應鏈對企業的碳排也會有所要求，甚至要求企業提交碳盤查報告並將碳排綁定採購合約，換言之，企業碳排未達要求，可能會因此丟掉訂單。

對於高碳排的企業來說，雖可透過購買碳權達成減碳目的，但張嘉宏提醒，購買碳權也有基本功課的要做，首先是購買碳權前要先清楚購買的碳權是如何產生的。

張嘉宏以資誠 (PwC) 為例，PwC 在 2020 年 9 月時承諾，包含 PwC Taiwan 資誠在內，必須在 2030 年達到淨零排放目標，而其中有一半碳權必須來自於植樹造林，只有釐清碳權如何產生，才能有效達成減碳目的。

再者是購買碳權的目的，例如有些企業購買碳權抵減是為因應法規要求而抵減，或是因應國內環評的增量抵減，如果是因應法規要求而抵減，則必須購買環保署認可的碳權。

勤業眾信聯合會計師事務所確信服務及永續發展服務負責人陳盈州則說，不論是碳盤查或是購買碳權達成碳排目標，都只是減碳的手段之一，對企業而言，想達成減碳目標必須先針對供應鏈對於溫室氣體減量的要求及時程規劃。

陳盈州表示，不同產業甚至品牌對於減碳的要求也不盡相同，企業透過碳權購買達成碳排目標並非減碳的最終手段，最理想的仍須透過自身的淨零達成減碳目的。