〈台股風向球〉籌碼凌亂 個股視業績題材發揮

台股加權指數上周回檔達 449 點，跌幅 2.6% 創去年 10 月中旬來單周最大跌幅，反映 AI 股籌碼凌亂快速回檔，由於三大法人仍居賣方，而融資餘額雖終止連 11 周上升，但仍處逾 1 年來新高，本周隨著台股第二季財報和 7 月營收持續發布，料個股間的分歧將更大，指數則呈現上有壓下有撐。

上周外資再度在集中市場轉賣 318 億元，自營商轉賣 240 億元，僅投信終結連 2 賣，轉為小買 30.6 億元；櫃買市場方面，外資續賣 84.2 億元，為連 3 賣，投信小買 8.05 億元，終結連 4 賣，自營商大賣 170 億元，不僅連 38 周賣超，更創 2019 年 12 月中旬來單周最多。

台股交易員提醒，目前籌碼面仍偏空，來自三大法人拋貨的壓力仍不容小覷，同時，融資餘額處在去年 6 月下旬以來的相對高點，將使散戶的籌碼方向更凌亂，因此，預料本周以業績題材股各自表現為主流。

過去一周，外資賣超股中，以金額來看，台積電 (2230-TW) 達 101 億元最多，其次為光寶科 (2301-TW)35.5 億元，華新 (1605-TW)26.7 億元，台達電 (2408-TW)18 億元，廣達 (2382-TW)、奇鋐 (3017-TW) 均逾 16 億元，中信金 (2891-TW)15 億元，台光電 (2382-TW) 和富邦金 (2881-TW) 均超過 13 億元。

而投信轉為買超，則是調節對中高價電子股的持股，對光寶科、華城 (1519-TW) 和台光電 (2383-TW) 均買超逾 13 億元，奇鋐 10 億元，聯發科 (2454-TW)9.2 億元，瑞昱 (2379-TW)、健鼎 (3044-TW) 逾 6 億元，閎康 (3587-TW) 和智邦 (2345-TW) 超過 5 億元。

但投信也賣超創意 (3443-TW)36.5 億元，緯創 (3231-TW)20 億元，世芯 - KY(3661-TW) 和欣興 (3037-TW)10 億元上下，穎崴 (6515-TW)8 億元，智原 (3035-TW)6.5 億元，緯穎 (6669-TW) 和勤誠 (8210-TW) 均超過 5 億元。

永豐投顧說明，上周台股自高點 17463 點轉折向下滑落，主要是因 AI 指標股創意公布財測和展望，意外下修全年營收從雙位數至個位數年增長，獲利也略較去年衰退，震撼市場，另，台達電法說坦言不知產品如何歸類為 AI 伺服器，研華更說自身非 AI 相關個股，造成 AI 族群泡沫破裂，失望性賣壓出籠。

不過，真正扭轉台股跌破萬七關卡的轉折是 8 月 2 日信評機構惠譽調降美國 3A 信評至 AA+，鑑於 2011 標普調降美國信評後，美股重挫 21% 並引發全球股災，造成三大法人賣超。

展望本周，永豐投顧認為，庫存去化力道雖低於市場預期，短時間業績面乏善可陳，台股企業最壞情況已過，市場已釋放大部分利空壓力，先等待上市櫃公司公布 7 月營收和 8 月 15 日前第二季業績，而壓軸的將是輝達財報將於 8 月 24 日公布。