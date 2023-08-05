美股重點新聞摘要2023年08月05日

今日操盤前瞻

美股財報：波克夏（BRK.B)

美國 7 月非農就業增加 18.7 萬人 低於預期

美國勞工部周五 (4 日) 報告顯示，美國經濟在 7 月份非農就業人數的增加 18.7 萬人，低於市場預期的增加 20 萬人，是 2020 年 12 月以來的最小增幅。失業率為 3.5%，也低於預期及前值的 3.6%。 閱讀全文⋯

美經濟恐持續放緩 蘋果罕見遭下調股票評級

美國券商 Rosenblatt Securities 周五 (4 日) 罕見下調蘋果股票評級，係因該公司最新公布的 2023 會計年度第三季營收仍未見增長。閱讀全文⋯

急轉彎！印度 PC 進口管制 延後三個月到 11 月再實施

印度周四突發宣布即日起對筆電、平板等個人電腦 (PC) 實施進口管制，讓跨國企業加速投入在地生產，時隔一天，周五 (4 日) 宣布給予三個月緩衝期至 10 月 31 日，給企業時間取得進口許可證。閱讀全文⋯

高通聯手恩智浦等晶片設計公司開發新晶片架構 力抗 ARM

高通公司 (Qualcomm Inc.)(QCOM-US) 和恩智浦半導體公司 (NXP Semiconductors NV)(NXPI-US) 等多家晶片設計公司合組一家新公司，以加快 RISC-V 的開發；這項技術意在與 Arm 的技術競爭。閱讀全文⋯