台灣三星摺疊Z系列今年銷量拚倍增 2025年高階滲透提升至30%

台灣三星摺疊新機 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 將登台，看好今年 Z 系列銷售量將是前代的 1.2 倍以上，行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，2025 年前台灣三星訂出「3 個 3」目標，其中摺疊機在高階市場市場滲透率要從目前的 13-15%，提升至 30%。

台灣三星摺疊新機 Galaxy Z Fold5 與 Galaxy Z Flip5，預計 8 月 18 日起在全台各大通路正式上市，今日預購開跑，三星商城第一小時整體 Z 系列預購量為前代同期的 1.7 倍，其中，Z Flip5 更達前代同期的 2 倍以上。

台灣三星「3 個 3」目標，包括摺疊機於高階市場滲透率 30%、三星自有官方通路銷售佔整體銷售通路 30%，以及 600 美元以上的旗艦機型銷售額市占，從目前約 20% 成長至 30%。

陳啓蒙指出，自從 2020 年獨佔摺疊手機市場後，2020-2022 年間摺疊機銷售量成長超過 15 倍；Z 系列滲透率於高階市場滲透率約 15%，盼 2025 年前達到滲透率 30%。

通路方面，台灣三星實體門市約 70 家，將持續優化檢視坪效、強化 One Samsung 店格提供一站式服務，目標 2025 年展店至 120 家。另外，官方三星商城經營策略包含提供差異化商品、長尾商品，以及客製化服務。

陳啓蒙觀察，今年上半年台灣整體手機市場銷量較去年同期下滑 4.6%、銷售額下滑 4.2%，然而市場走向兩極 M 型化，高階仍有發展空間。台灣三星今年上半年高階市占，創下 2015 年來的新高，顯見三星的高階創新符合市場需求。

預估今年台灣整體手機市場表現，上下半年銷量比重約為 4：6。上半年因迎來解封，民眾消費行為移轉至旅遊等不同產業，比重相對低；下半年因各大廠新品上市、電信業者投資轉趨積極，樂觀看待下半年市場。