〈三星新機登台〉摺疊新機8/18上市 頂規售價67888元

台灣三星摺疊新機 Galaxy Z Fold5 與 Galaxy Z Flip5，預計 8 月 18 日起在全台各大通路正式上市。其中，Z Fold5 頂規售價 67888 元、Z Flip5 最低 32888 元。

台灣三星電子總經理梁準原表示，自從首次推出摺疊機至今，已累積五代的豐富經驗，在日益龐大的摺疊市場裡，三星摺疊產品深受台灣消費者青睞，銷售量逐年攀高。

台灣三星電子引領摺疊智慧型手機市場，2020 至 2022 年間，摺疊機銷售量成長超過 15 倍。

梁準原指出，今年 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 再度突破摺疊應用的極限，不只外觀時尚升級，滿足消費者工作、娛樂等全方位生活所需，並能串聯 Galaxy 周邊裝置，打造便利無界的智慧生活。

其中，Galaxy Z Flip5 搭載封面螢幕尺寸由上代 1.9 吋放大至 3.4 吋；封面螢幕快拍支援人像模式，自動柔化人物與背景邊緣，不用打開手機就可以調整抽色、柔焦、攝影棚等濾鏡，當使用錄影功能時，自動取景畫面能自動偵測人物位置，同時改變拍攝範圍。

Galaxy Z Fold5 配備 Dynamic AMOLED 2X 6.2 吋封面螢幕和 7.6 吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭 2.0(UDC)，同時支援光線追蹤技術及 120Hz 畫面更新率。後置鏡頭配置三主鏡頭，分別為 5000 萬畫素廣角鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭及 1000 萬畫素遠距鏡頭，並支援 3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦。