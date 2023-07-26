〈三星新機發表〉兩款摺疊新機8/3特定市場上市 Z Flip5封面螢幕增大

三星 (Samsung) 今 (26) 日晚間舉辦 Galaxy Unpacked 2023 發表會，最新摺疊手機 Galaxy Z Flip5 與 Galaxy Z Fold5 亮相，其中上下摺疊的 Galaxy Z Flip5 封面螢幕從前代 1.9 吋增大至 3.4 吋，兩款新機預計 8 月 3 日在全球特定市場上市。

Galaxy Z Flip5 規格方面，搭載新一代高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器、機身結構採用更堅固的 Flex 轉軸，展開時更加纖薄，收折更平整、內頁螢幕超薄可摺式玻璃較前代耐用度提升 25%。

另外，封面螢幕搭載 3.4 时 Super AMOLED 顯示螢幕、60Hz 畫面更新率，内頁螢幕搭載 6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X，支援 120Hz 畫面更新率與智慧動態調節。電池續航力 3700mAh，支援超快速充電。

Galaxy Z Flip5 後置鏡頭搭載兩顆 1200 萬畫素主頭 (廣角、超廣角)，後置廣角鏡頭光元件畫素面積 1.8um，得益於處理器及 AI 演算法提升；內頁螢幕則搭載 1000 萬畫素鏡頭。

Galaxy Z Flip5 有四種顏色選擇，分別為綠 (Mint)、白 (Cream)、紫 (Lavender) 及灰 (Graphite)；共推出 RAM 8GB+ROM256GB/512GB 版本。

Galaxy Z Fold5 規格方面，搭載新一代高通 Snapdragon 8 Gen for Galaxy 處理器，全新支援線追蹤技術，大幅提升用戶遊戲體驗；機身重量較前代的 263g 減輕至 253g，結構採更堅固的 Flex 轉軸，摺疊厚度較前代減少 2.4mm、展開時更加輕薄。

另外，封面螢幕為 6.2 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕、內頁螢幕為 7.6 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，且在高亮度模式下，亮度較前代的 1000 尼特升級至 1200 尼特，峰值亮度提升達 1750 尼特，在豔陽瀏覽更清晰。

Galaxy Z Fold5 後置鏡頭具備三主鏡頭，配置包括 5000 萬畫素廣角鏡頭、1000 萬畫素遠距鏡頭，並支援 3 倍光學變焦，最高 30 倍超高倍變焦，以及 1200 萬畫素超廣角鏡頭；封面螢幕相機為 1000 萬畫素、內頁螢幕鏡頭則為 400 萬畫素。

Galaxy Z Fold5 將推出藍 (IcyBlue)、黑 (Phantom Black) 及白 (Cream) 三種顏色，共推出 RAM 12GB+ROM 256GB/512GB/1 TB 版本。