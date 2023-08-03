〈三星新機登台〉電信三雄明開放預購Z Fold5 、Flip5 祭優惠刺激買氣

台灣三星摺疊手機 Galaxy Z Fold5 、Flip5 將於 8 月 18 日登台上市，電信三雄今 (3) 日同步宣布，明日開放限量預購，同時祭出一系列優惠方案刺激銷量。

中華電信搶先宣布明 (4) 日 12 點起至 8 月 13 日 17 點止，同步開放 Samsung Galaxy Z Fold5 、Flip5 在中華電信網路門市限量預購、Galaxy Tab S9 與 Galaxy Watch6 系列於門市付費客訂，8 月 15 日起即可優先取貨。

此外，兩款摺疊新機「精采 5G 購機」超優資費優惠，月繳 999 元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折 3000 元。

中華電表示，申辦精采 5G 指定資費方案，原價 32888 元的 Galaxy Z Flip5 256G 新機 0 元入手；另搭配月繳 1399 元購機方案、48 個月，Galaxy Z Fold5 256G 專案價 25990 元，並享指定銀行信用卡 30 期 0 利率。

台灣大哥大 myfone 門市、網路門市、myfone 購物、momo 購物網同樣明 (4) 日起至 8 月 13 日開放預購，8 月 18 日正式開賣。

搭配台灣大 5G 指定資費，Galaxy Z Flip5、Z Fold5 專案價最低 0 元，老客戶最高再折 3000 元，VIP 用戶續約購機最高折 5000 元。購買 Galaxy Z Flip5、Z Fold5 手機再加購 Galaxy Watch6 系列空機，享折扣 3000 元。

台灣大回饋星粉祭出獨家優惠，到 myfone 和網路門市申辦指定專案搭購 Galaxy Z Flip5、Z Fold 或旗艦平板 Galaxy Tab S9 系列，抽市價 179900 元 Samsung QLED 8K 量子電視 75 型。

遠傳電信宣布明日起開放預購今年最新三星旗艦摺疊智慧型手機 Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，搭配心 5G 指定資費手機 0 元起，再享十大好禮優惠，包含舊換新最高折 6000 元、VIP 續約最高折 5000 元、遠傳星機保 2 個月優惠、防駭心守護及來電答鈴服務、遠傳 friDay 影音 2 個月暢看、超夯李多慧大禮包及 Galaxy Watch 6 加價購折價等。

此外，在遠傳購買 Galaxy Z 系列空機再加碼，Galaxy Z Fold5(256G/512G) 送 3000 元配件購物金、Galaxy Z Flip5 送李多慧時尚大禮包，心生活會員享最高 1% 遠傳幣回饋加碼遠傳 friDay 影音 0 元暢看 1 個月。