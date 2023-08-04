鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至19.01元，預估目標價為470元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.43元下修至19.01元，其中最高估值24.86元，最低估值13.71元，預估目標價為470元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24.86
|37.03
|45.73
|最低值
|13.71
|22.16
|30.4
|平均值
|19.69
|33.48
|37.55
|中位數
|19.01
|36.05
|36.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54,874,850
|66,261,380
|66,172,320
|最低值
|43,810,000
|53,300,000
|58,577,000
|平均值
|49,724,710
|61,476,780
|63,365,360
|中位數
|50,902,000
|61,525,160
|65,346,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。