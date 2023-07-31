投信7月狂賣股創近2年來最多！這二檔遭提款超過台積電

台股加權指數 7 月維持高檔震盪，合計上漲 229.89 點，不過，大型法人賣超力道升溫，除了外資單月賣超 839 億元，終結連 2 個月買超，投信更賣超 179 億元，創 2021 年 8 月以來單月最大量，以金額來看，以緯創 (3231-TW)、嘉澤 (3533-TW) 均遭賣超超過 50 億元最多，甚至超過台積電 (2330-TW)。

投信 7 月大賣台股 179 億元，創 2 年來單月最多，以金額來看，前 10 大標的幾乎均是中大型電子股。

據統計，遭投信 7 月賣超金額最多者是緯創達 54.4 億元，嘉澤 52.5 億元，台積電 49.8 億元，健策 (3653-TW)47.7 億元，中興電 (1513-TW)41.6 億元，聯詠 (3034-TW)36.68 億元。

而聯電 (2303-TW)、群聯 (8299-TW) 均超投信賣逾 30 億元，元太 (8069-TW) 和台達電 (2308-TW) 也均逾 20 億元。

法人認為，市場關注焦點已從 AI 族群再度轉向至各大上市櫃公司的第二季財報考驗，並一路至 8 月中旬，加上 7 月營收將陸續公告，增添個股間的不確定性，預料個股走勢將更為分歧，進而影響大盤的齊攻力道。