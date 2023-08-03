鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至13.39元，預估目標價為227元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.25元下修至13.39元，其中最高估值17.41元，最低估值12.25元，預估目標價為227元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.41
|20
|21.84
|最低值
|12.25
|15.08
|16.5
|平均值
|14.11
|16.67
|18.3
|中位數
|13.39
|16.14
|16.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,953,780
|5,314,310
|5,588,630
|最低值
|4,349,510
|4,588,390
|4,842,170
|平均值
|4,665,160
|4,965,780
|5,190,260
|中位數
|4,689,500
|4,972,500
|5,140,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.21
|18.8
|14.78
|25.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,003,499
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。