統一通過每股配息3.15元 羅智先：今年經濟環境仍充滿不確定

統一 (1216-TW) 今 (28) 日召開股東常會，並通過配發每股 3.15 元股息，爲 5 年新高。統一董事長羅智先指出，2023 年整體經濟環境還充滿不確定因素，將以持續強化市場地位與競爭力，開創新未來。

統一去年營收 5248 億元，年增 10.8%，創歷史新高，稅後純益 171.68 億元，年減 13.64%，每股純益爲 3.02 元。對去年股利採取超額配發 3.15 元股息。

羅智先並指出，去年統一市值超過 3700 億元，保持在台灣名列市值前 20 名公司。

羅智先指出，2023 年統一運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，長期經營目標為提供 消費者生活更好的服務、提昇生活品質。

面對人口結構變化及科技的快速發展，加上後疫情時代來臨，市場消費型態轉變，羅智先表示，統一順應社會趨勢、消費期待、食安法規，自我精進並積極串聯集團成員互動，融合食品製造和通路的經營智慧，提供更多元的產品及服務，創造最大價值。

統一 2023 年第一季營收 1314.03 億元，毛利率 32.48%，季增 1.33 個百分點，年減 0.15 個百分點，稅後純益 50.01 億元，季增 95.73%，年增 18.1%， 每股純益爲 0.88 元。