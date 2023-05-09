〈2023資安大會〉偉康拚軟體實力輸出海外 攜手安瑞進軍印度市場

台灣數位身分認證領導廠商偉康科技 (6865-TW) 今 (9) 日宣布，近日與大宇資 (6111-TW) 旗下美商安瑞科技 (Array Networks)(3664-TW) 合作，將攜手進軍印度，將台灣軟體輸出海外市場。

偉康指出，與安瑞印度研發中心共同開發，以偉康 FIDO 為基底，搭配安瑞 SSLVPN，共同打造 Array IDPass 國際級零信任資安產品，讓使用者透過 FIDO 技術進行身分認證。

偉康總經理陳怡良表示，雙方策略結盟以印度為起始點，放眼全球，期許台灣品牌和軟體邁向國際，讓台灣的軟體實力被全世界看見。

據 Gartner 研究，今年印度用戶在資安和風險管理的支出預計將達 26.5 億美元，年增 8.3%。

偉康指出，印度具備龐大資安市場成長空間，與安瑞策略聯盟，提供獲國際 FIDO 聯盟認證的 FIDO 技術加值，共同打造高規格身分安全防護 Array IDPass，可滿足國際市場不同場景的企業內部認證需求，將可應用於單一登入 (SSO)、遠距辦公 (VPN/VDI)、Windows/Linux 等作業系統。

安瑞已擴及北美、歐洲、拉美和亞太等市場，並獲 IDC 推薦其 ADC 產品在印度市場的占有率為領頭羊，軟硬體已廣泛運用在當地主要的政府、銀行和大型企業，100% 以上的國營銀行使用安瑞的網通資安服務，將拓展印度智慧城市計畫。

安瑞董事長連建欽表示，基於安瑞長期在國際市場耕耘，看好資安在各產業需求持續攀升，後續可結合偉康深厚的資安技術實力，推出創新資安產品，未來也可望共同拓展南亞、東南亞等市場。

因應近期政府零信任網路戰略，偉康基於 FIDO 技術研發 OETHOne 零信任方案，將逐步符合零信任網路認證三大核心機制，解決駭客盜用帳號密碼與保護企業內部資料，符合全球疫情時代遠端辦公需求。

而偉康核心技術的身分認證機制，在國內已導入國內多家客戶應用場景，並於今日參展 2023 台灣資安大會，首度曝光產品。