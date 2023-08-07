亞東證高雄分公司喬遷 全新質感隆重開幕

數位金融時代來臨，國人投資理財習慣逐漸改變，亞東證券也積極數位轉型、研發新商品及優化服務，包括推出線上開立證券戶及信用戶、定期定額存台股等服務，同時更裝修公司門面，帶給投資人全新體驗及優質服務。其中，新官網於 5 月上線，風格清新活潑、操作介面流暢友善；各營業據點也陸續換裝，首先登場的是高雄分公司將於 8 月喬遷至高雄 SOGO 百貨 9 樓，開幕當天除了提供茶點、贈送來店禮，符合資格的客戶還享有購物禮券抽獎機會。

亞東證券總經理王珮恩積極布局數位科技發展

善用數位科技 投資理財更便利！

數位風潮下，台股投資人越趨年輕化，證交所指出，40 歲以下開戶人數近 3 年大增 86 萬人，至 2022 年累計已達 394 萬人。由於青壯族群數位化程度高，習慣線上開戶與交易，也因此，近年來亞東證券積極展開數位轉型。

2021 年與遠銀 bankee 社群銀行攜手推出一站式線上「好 BAN 利開戶」服務，不用臨櫃申辦，透過網路即可 24 小時開立證券戶，而且流程很簡便，30 分鐘就能完成證券及交割帳戶開戶，最快隔天即可交易。同年底進一步推出線上開立信用戶服務，讓投資人可以透過融資券增加交易籌碼，投資操作也能夠更為靈活。

此外，近年來國內掀起海外投資風潮，2022 年全台複委託成交量達 3.7 兆元台幣，複委託累計開戶數達 380 萬戶，故亞東證券今年下半年將與專營海外市場的遠智證券合作，以滿足客戶買賣海外有價證券、複委託服務的需求。

推廣普惠金融 小錢也能夠投資

近年來國內投資風氣盛行，很多人開始存股、存 ETF，不過，金融市場頻傳黑天鵝、灰犀牛事件，股市因而震盪劇烈，投資時點更加難以掌握。加上多數人無法克服人性弱點，常常追高殺低，而淪為韭菜族；或是市場下跌之際，反而縮手觀望，而錯失逢低布局優質公司的好時機。

若能運用定期定額的投資方式，將有助於解決上述難題，可以降低投資成本及風險，獲取穩健收益。也因此，亞證於 2022 年推出定期定額存台股的服務，精心篩選 88 檔優質投資標的，建立友善便利的交易平台，每筆最低門檻為 1,000 元，即可入手定期存台股，長期下來，透過定期定額的紀律投資，即可享有豐碩的微笑曲線成果，穩健累積資產。

全新改裝公司門面 提供更優質服務

亞東證券於 1979 年成立，迄今 44 年，一步一腳印正派穩健經營，即使處於嚴峻的競爭環境，依然展現積極變革的決心。除了數位轉型、研發新商品、祭出優惠回饋客戶之外，並決定改裝公司門面，包括官網及實體的營業據點，展現全新的風貌，提升服務品質。

尤其在數位時代，公司官網是評價公司形象的重要指標，因此，亞證官網於今年 5 月 3 日全面改版上線，一改過去較為沉悶、呆版的印象，新官網呈現清新、活潑的風格，操作介面流暢友善，將帶給投資人全新的體驗。

此外，亞證總公司於 2019 年搬遷至於板橋區的百揚大樓，以旗艦店塑造新形象，煥然一新，給予員工簡潔明亮的良好工作場所，提升了士氣。而亞證高雄經紀部營業據點也將重新裝修，分公司將從原址 (高雄前鎮區中山二路 260 號 3 樓)，喬遷至高雄 SOGO 百貨 9 樓 (三多三路 217 號)，預計 8 月 7 號正式開幕。

高雄分公司開幕當天將提供茶點、贈送來店禮 (限量保溫瓶與招財口罩)，而且只要客戶於當天新開證券戶，均可享有 1,000 元遠百 SOGO 購物券的抽獎機會，獎項共 10 名。此外，開幕當日上午十一點，將邀請亞東投顧專家解析近期股市盤勢，有興趣的投資人可以前往聆聽，以搶先掌握今年下半年的投資契機。

受到高通膨、美國聯準會強力升息影響，2022 年股市開始反轉直下，台股成交量明顯萎縮，券商手續費收入銳減。儘管經營環境艱困，亞證仍將持續以業務創新的思維模式，提供最優質的服務與多元商品，致力成為投資人最佳理財夥伴；同時將強化與利害關係人互動關係，提升營運效能，創造共贏共好的永續未來。