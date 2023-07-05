莫德納簽署協議 在中國設立據點研發mRNA藥物

疫苗製造商莫德納 (Moderna Inc)(MRNA-US) 周三 (5 日) 表示，已簽署一份諒解備忘錄和一份土地合作協議，以爭取在中國研究、開發和生產 mRNA 藥物的機會。

莫德納發言人表示，「根據該協議生產的任何藥品都將專門供中國人民使用，不會出口。」但拒絕就交易規模發表評論，也沒有提供其他細節。

中國媒體《第一財經》周二 (4 日) 報導，莫德納將在中國進行首筆投資，價值約 10 億美元，CEO 班塞爾 (Stéphane Bancel) 正在上海訪問。

莫德納 5 月表示，在世界第二大經濟體註冊法人實體後，正在中國尋找機會。

該公司之前在中國大陸沒有業務。但為在亞洲擴張，該公司去年在香港開設了辦事處。

由於全球對該公司唯一商業量產產品新冠病毒疫苗的需求下降，其收入大幅放緩。

莫德納 2 月時預測 2023 年可能出現淨虧損，並稱之為過渡年，之後將開始銷售呼吸道合胞病毒 (RSV) 和流感實驗疫苗。這些疫苗與新冠疫苗以相同的 mRNA 平台開發，但尚未提交監管部門批准。

莫德納表示，它迫切期待向中國出售其 mRNA 疫苗，但該公司及其外國同行迄今為止一直被排除在外，因為北京堅持中國民眾只能使用中國製造的新冠疫苗。