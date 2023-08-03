資本市場掀超導旋風 常溫超導真的來了嗎？

近日常溫超導掀起科技界新熱潮，並迅速傳導到資本市場，但專家表示，常溫超導體研究仍面臨爭議，還需要驗證。

據《21Tech》報導，今年 3 月，常溫超導體就曾掀起一波熱潮，當時美國羅徹斯特大學物理學家 Ranga Dias 及其團隊在美國物理學會會議上宣布，已經創造出一種可以在常溫條件下實現超導的全新材料。

這一革命性的話題在科技界引發轟動，但該團隊的論文受到質疑，並被撤稿，因此業界仍在觀望。

今年 7 月，南韓科學團隊發表論文，表示研發出全球首個室溫常壓超導體「LK-99」（一種摻雜銅的鉛磷灰石），臨界溫度為 127℃。如果這個研究成果被驗證為真，將為超導商用帶來突破性進展。

不過，不少業界人士認為，南韓團隊的合成方法頗為簡單，其他研究人員是否能做出相同結果，還需要驗證。

上海市超導材料及系統工程研究中心主任洪智勇表示，近期南韓研究團隊公布的超導體，很可能不是常溫超導。他說，南韓團隊的合成方法非常明確且簡單，但測試方式和數據的呈現形式，以及數據嚴謹程度，都非常粗糙，和國際認可的超導性能測試方法的差距很大。

從目前數據來看，他們還只是通過合成和參雜，在本應不具備明顯電磁特性的鉛磷灰石化合物中，發現在常溫下具有一定的導電性和弱抗磁性，但這個導電性比銅、銀等金屬導體弱，實驗結果要證明樣品是超導體或樣品含超導成分，存在很大距離。

美國頂尖實驗室勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）研究院在 7 月 31 日發表論文，表示使用密度泛函理論（DFT）和 GGA+U 方法進行計算，為南韓團隊所謂的「室溫常壓超導材料」提供了理論依據。

華中科技大學研究團隊也在 8 月 1 日發布影片，聲複製現南韓常溫超導材料，證明了抗磁性。

不過，勞倫斯伯克利國家實驗室並未直接證明南韓研究的成功，只是從理論上說明南韓團隊的辦法並非不可能。華中科技大學的影片證明了「LK-99」材料的部分特性，未完全複製南韓團隊的成果，還需要證明其零電阻特性。