說好的衰退呢？美企CEO也看不懂美國經濟

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克不是唯一一個希望能有一顆水晶球看看未來會發生什麼的人。許多美企高層在第 2 季財報法說會上坦言，難以判斷美國經濟走向。

馬斯克上周在財報法說會議上說：「有時候會有種世界經濟要崩潰了的感覺，但到了第二天，一切似乎又都好了起來，坦白地說，我也不知道現在到底發生什麼事。」

據《巴隆周刊》報導，很多投資人都能體會馬斯克說的那種感覺，不少公司的執行長也是如此。例如，華美銀行（EWBC）執行長吳建民（Dominic Ng）在第 2 季財報法說會上說，宏觀經濟形勢「充滿不確定性」。

吳建民說：「那些說自己知道未來會發生什麼的人是在自欺欺人，對吧？我們真的不知道，在利率大幅上升的情況下，我以為經濟衰退應該已經來了，但並不是這樣。」

一些金融業巨擘和其他行業大型企業的執行長則更加樂觀，預料美國經濟將「軟著陸」，即美國聯準會（Fed）在不抑制需求和引發嚴重衰退的前提下，將通膨率降至 2% 的目標。

金融服務公司 Key 執行長 Chris Gorman 在 7 月 20 日說：「我認為 Fed 將成功實現『軟著陸』，我認為這可能會發生在 2024 年。」 PNC 金融服務公司執行長 Bill Demchak 也說：「我認為美國經濟會『軟著陸』。」

眾執行長對經濟前景的看法變得更樂觀，背後原因與最近的經濟數據有關。美國第 2 季國內生產毛額（GDP）成長率初值遠優於預期，經季節性因素調整後折合年率為 2.4%，主要原因是企業投資增加。

通膨降溫也是眾執行長對經濟前景看法更樂觀的原因之一。6 月美國消費者物價指數（CPI）降至 3%。

其他一些公司的執行長則認為，美國經濟可能陷入衰退，但他們強調，衰退程度會比較溫和。

美國和眾銀行（USB）執行長 Andy Cecere 在 7 月 19 日說：「我們認為，經濟要嘛『軟著陸』，要嘛溫和衰退，二者機率一樣大。我們的模型顯示，如果經濟真的陷入衰退，將是一場持續時間短、程度輕的衰退，要嘛發生在今年年底，要嘛發生在 2024 年初。」

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙也認為，美國消費者的情況良好，「就算經濟陷入衰退，經濟中一些領域仍然很健康，比如債務水準低，房價依然堅挺」。