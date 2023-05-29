統一超OPEN POINT生態圈拓海外版圖 首波進軍日本

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (29) 日宣布，看好跨境旅遊復甦商機，7-ELEVEN OPEN POINT 生態圈放眼國際市場，打造「OPEN POINT 跨境旅遊集點護照」，首波結盟日本三菱商事旗下 Loyalty Marketing, Inc. 經營的 Ponta 點數生態圈，正式啟動 OPEN POINT 跨境服務。

統一超表示，以消費享優惠、購物即累兌點、24 小時轉匯點數三大策略，架構起跨境會員服務平台。

據交通部觀光局 3 月最新統計，海外旅遊人數持續倍數成長，全民最熱門旅遊目的地為日本，占比達 23.89%，因此，前進海外首波結盟日本三菱商事旗下 Loyalty Marketing, Inc. 經營的 Ponta 點數生態圈。

統一超說明，OPEN POINT APP 跨境旅遊集點護照功能開啟後，並完成日本 Ponta 會員卡綁定，即可享有跨境會員服務，在日本超過 28 萬個 Ponta 合作據點購物，結帳前出示 OPEN POINT APP 內 Ponta 會員條碼，可累積日本 Ponta 點數、也可折抵消費，同時，將不定期提供日本指定通路優惠券。

7-ELEVEN 進一步指出，OPEN POINT 生態圈持續跨產業、跨通路結盟，據內部大數據觀察，消費者最常用的累點通路式加油站、藥妝、超商，去年光是加油站即發出價值近 3 億元點數。

而在旅遊復甦後，OPEN POINT 生態圈合作的各大旅遊平台第一季總發點量暴增 50%。

日本 Ponta 生態圈在日本擁有逾 1 億會員，合作品牌數逾百家、特約商店逾數十萬間，其中，台灣旅客最愛遊逛的 Bic camera、 Life 超市等皆在此次與 7-ELEVEN 經營的 OPEN POINT 生態圈中。

OPEN POINT 生態圈全台已有百大品牌通路、20 萬家特約商店加入，去年總發行點數價值達 16 億元，再創歷史新高。