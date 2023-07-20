超微蘇姿丰：不要停止學習 工作就是最好的老師

超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰今 (20) 日出席陽明交大名譽博士學位頒授典禮，會中表示，自己從工程師變成執行長，關鍵就是不要停止學習，認為最好的教師即是在產業工作，從錯誤中學習會變得更聰明。

陽明交大表示，校方頒發給蘇姿丰名譽博士學位主要有兩大因素，一是彰顯得獎人過去努力的成果，透過公開表達，讓大眾與年輕學子看到努力的過程，激發大家向上的信心，二則是希望透過得獎人的視野，對社會發展有正向影響。

蘇姿丰指出，作為一個在台灣出生、在美國長大的人，每次來台灣都像回家一樣，在台灣的經歷相當棒，尤其此次回家感覺更特別，不僅已經很久沒有來這裡，也與合作夥伴、客戶和員工度過愉快的一周，並以獲得榮譽博士學位作為這一周的結束。

同時也強調，無論是從事研究或商業，真正帶來最具突破性的創新方式都需要橫跨多個學科和多個視角的方法，陽明交大是整合多個學科的先驅，在此學習這些學科，是對未來最好的準備。

蘇姿丰回首過去，指出當自己還是名年輕的電子工程學生時，就在想如何才能改變世界，但實際上麻省理工學院的學生都很聰明，當時真的很難決定做什麼。

不過，當自己第一次進入半導體實驗室，就意識到自己真正的熱情是構築東西，半導體晶片就是可以在實驗室中構建、觸摸和有感的，因此決定繼續攻讀博士學位。

蘇姿丰自嘲說，當時沒有人認為半導體有趣。，實際上大多數人甚至不知道什麼是半導體，但自己確信半導體可以改變世界，從現在來看，過去幾年全球半導體已滲透至每個人生活的各個部分。

尤其台灣是全球半導體生態的中心，台灣的人才、資源、創新、文化和精神，讓自己對這裡的半導體生態系感到驚嘆，自己已在產業工作近 30 年，對能在半導體產業感到無比自豪，更相信一起改變了世界。

展望未來，蘇姿丰強調，未來 10 年將會令人更加興奮，在大家面前的創新機會相當巨大，運算產業正快速變化，其中最重要的領域就是 AI，預期是未來 10 年甚至更長時間的關鍵趨勢，尤其生成式 AI 已重塑大家對 AI 的看法。

蘇姿丰預期，這世界的每一種產品、每一項服務、每一項業務都將受 AI 的影響，且發展速度將比以前見過的任何技術都要快。

蘇姿丰認為，AI 需要將所有技術整合在一起，包括硬體、軟體、系統、應用程式甚至商業模式，對科技產業的所有人來說，這是一個相當興奮的時刻，也是齊心協力推動產業更快發展的機會。