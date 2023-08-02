〈環宇法說〉AI刺激KGD需求增溫 Q4拚本業轉盈

三五族晶圓廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說會，執行長暨總裁安寶信表示，受惠 AI 需求提升，光通訊規格升級為 800G，帶動自有光電元件 (KGD) 需求明顯增溫，預期下半年毛利率在產品組合改善下，將顯著優化，力拚第四季本業轉盈。

安寶信指出，第二季營收大致達預期，但受稼動率與產品組合干擾，毛利率表現不佳，不過，第二季開始有看到高毛利產品 KGD 需求回升，下半年相關占比將進一步拉升，毛利率可望改善。

環宇 - KY 看好，AI 是建立在大數據的基礎下，在眾多裝置與資料傳輸下，需要更大的頻寬，也帶動光纖模組升級，以現有輝達 (NVDA-US) A100 晶片的需求推算，大約需要 120-175 萬個 800G 的光纖模組。

時序進入明年後，隨著 AI 伺服器規模不斷擴增，也將推升高階光纖模組的需求量，預計明年需求約 500-600 萬組，較今年呈現數倍成長。

環宇 - KY 認為，在 AI 需求推升下，400G/800G 滲透率將進一步提升，不論是 Google、Meta 都是間接客戶，預計下半年營運逐步好轉，明年本業也會更好，另外，BAW Filter(濾波器) 也預計在第四季配合客戶量產。