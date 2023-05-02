〈環宇法說〉下半年營運優於上半年 轉投資同步改善

砷化鎵代工廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理暨總裁安寶信表示，第二季營運略優於上季，根據客戶回饋訊息，下半年估優於上半年，毛利率可望跟著稼動率回升有所改善，轉投資方面，晶成半導體期望年底至明年初達損平，挹注業外。

安寶信指出，自有品牌光電元件 (KGD) 首季有掌握大客戶訂單，並開始出貨部分產品，希望進一步與客戶簽訂長期訂單，且庫存在經歷一段時間去化後，客戶有機會在下半年回補庫存，推升公司營收、稼動率與毛利率。

資深副總余有崇指出，現階段雲端服務供應商對資本支出更加謹慎，不僅影響光通訊市場，也壓抑無限、固網需求，加上整體 5G 市場降溫，今年整體營運展望仍較保守看待。

細分美、中兩大市場，余有崇認為，今年北美地區 100G 需求大致持平，不過 200G/400G 需求仍持續成長，800G 也已開始拉貨，期望下半年可以成長更強勁，針對微軟 (MSFT-US) 轉投資 OpenAI 的 ChatGPT 爆紅，則坦言現在時間點來看，需求並無顯著增加。

至於中國市場，因前段客戶對庫存掌控更保守，中國基礎建設與光通訊需求趨緩，整體 5G 投資也放緩，目前 100G 需求僅持平甚至向下，200G 則略為升溫，預計待第三季以後市況會比較明朗。

轉投資方面，安寶信補充，半導體業上半年受庫存調整影響，晶成也跟著產業連動，預期隨著 BAW Filter(濾波器) 下半年開始投入量產，加上 GaN on Si 開始工程驗證，以及投入的 VCSEL、Micro LED 陸續發酵，下半年會有比較好的表現，期望今年年底、明年初達到損益兩平的目標。