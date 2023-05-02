〈環宇法說〉Q1毛利率創掛牌新低 EPS -2.66元

砷化鎵代工廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說會，並公布第一季財報，受自有品牌光電元件 (KGD) 需求低預期及認列庫存跌價損失，毛利率滑落至 12.75%，為掛牌來新低，但由於業外虧損減少，稅後虧 2.93 億元，較上季收斂，每股稅後虧損 2.66 元。

環宇 - KY 第一季營收 2.7 億元，季減 23.7%，年減 9.1%，毛利率 12.75%，季減 0.7 個百分點，年減 19.1 個百分點，營益率 - 32.69%，稅後虧損 2.93 億元，虧損較上季收斂、較去年同期擴大，每股稅後虧損 2.66 元。

環宇 - KY 表示，年初因工作天數減少，三大產品線業績皆較前季下滑，無線射頻 (RF) 晶圓代工季減 21%、光電晶圓 (Opto) 代工季減 22%、KGD 季減 24%，其中，KGD 因產品售價下滑、市場需求尚未回溫，整體業績低於預期。

環宇 - KY 今年第一季業外損失 2.05 億元，因無認列商譽減損金額，損失也較上季收斂，其他因權益法認列的轉投資損失約 1.98 億元，包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等，截至第一季底各持股比例為 42.06%、24.21% 與 48%，認列投資損失分別為 1.17 億元、7300 萬元與 680 萬元。