鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.77元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.63元上修至2.77元，其中最高估值4.35元，最低估值1.74元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.35
|12.29
|16.57
|最低值
|1.74
|3.71
|5.78
|平均值
|2.76
|8.23
|11.45
|中位數
|2.77
|9.11
|11.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,240,000
|42,755,000
|48,770,670
|最低值
|26,927,000
|32,235,990
|36,973,000
|平均值
|29,556,800
|36,428,830
|42,179,340
|中位數
|29,538,990
|36,094,060
|41,343,040
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤前〉高檔反覆振盪中ABF類股抗震 但大盤整理期恐拉長
- 〈台股盤中〉大盤上下振盪超過150點 面板、航空及ABF族群抗震
- 盤中速報 - 景碩(3189)急拉2.27%報112.5元，成交832張
- 〈台股盤後〉AI及散熱、電力族群發光 大盤守住萬七大關
- 〈台股盤後〉上沖下洗振盪250點後收黑 失守5日線
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。