〈台股盤前〉高檔反覆振盪中ABF類股抗震 但大盤整理期恐拉長

台北股市大盤由於累積漲幅已經不小，連兩日盤中都出現大幅的耐振盪走勢，雖然昨日集中市場大盤收高 67.44 點，收在 17212.87 點，站上 5 日線但成交值反而萎縮爲 3885.6 億元；市場專家認為，台股目前在高檔振盪但指標背離，大盤獲利了結賣壓較大，恐進入較長時間的整理。

台股 1 日早盤 17141.97 點，最高 17252.32 點，最低 17095.86 點，終場收 17212.87 點，全場成交值 3885.6 億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股已連兩日帶量高檔振盪，昨日在市場大幅振盪超過 150 點的走勢之下，要留意 昨日盤中 KD 指標高檔交叉向下及 RSI 指標跌破 50，大盤在 AI 相關族群未止穩之前，仍需要整理的時。

雖然 AI 仍為中長期成長趨勢明確的產業，但漲幅已高，法人認為，等待回檔之後，尋找受惠程度比較大的廠商布局。另外電動車相關的供應鏈也可以留意逢低布局的時機。而證券分析師黃漢成說，大盤資金在各族群快速移動，目前在選股上，以相對低位階個股切入。

同時，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 昨日維持強勢，類股全數收紅，應爲現階段可留意的標的。

今天早晨收盤的美股表現上，美股道瓊指數上漲 71.15 點，或 0.2%，收 35,630.68 點。那斯達克指數下跌 62.11 點，或 0.43%，收 14,283.91 點。標普 500 指數下跌 12.23 點，或 0.27%，收 4,576.73 點。費城半導體指數下跌 3.42 點，或 0.09%，收 3,858.2 點。

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%；Meta (META-US) 上漲 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%。而台積電 ADR (TSM-US) 收盤下跌 0.76%。

在重要市場資訊方面，專業銅箔基板 (CCL) 大廠三雄公布上半年財報，聯茂 (6213-TW)，上半年稅後純益 1.16 億元，年減 90.71%，每股純益 0.32 元。

而台燿財報顯示， 2023 年上半年營收 74.09 億元，毛利率 18.32%，年減 0.47 個百分點，上半年稅後純益 6194 萬元，年減 91.17%，每股純益爲 0.23 元。台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。

網家 (8044-TW) 子公司網家速配公司所承租位於林口區湖子 17 號之外部合作倉，昨晚發生大火，損失正清查中。

勞動基金昨日公布最新收益績效，6 月單月收益 1780.8 億元，累計今 (2023) 年前 6 月收益數 4709.8 億元，收益率 8.59%。