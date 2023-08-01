〈台股盤中〉大盤上下振盪超過150點 面板、航空及ABF族群抗震

台北股市今 (1) 日早盤出現大幅振盪走勢，早盤開高後在電力、AI 族群快速下殺之下，甚至部分網通類股也遭遇賣壓出籠，盤中一度翻黑，市場專家指出，台股目前在高檔振盪但指標背離，大盤獲利了結賣壓較大，恐進入較長時間的整理。

台股今日早盤 17141.97 點，最高 17252.32 點，最低 17095.86 點，預估全場成交值在 4642 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股已經連兩日帶量殺低，在市場今天大幅振盪超過 150 點的走勢之下，要留意 KD 指標高檔交叉向下及 RSI 指標跌破 50，大盤在 AI 族群未止穩之前，仍需要整理。

台北股市今天以面板、航空及 ABF 族群抗震，盤中 ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 維持強勢。

台股的貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價穩定向上。

但是盤中電能概念的中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 振盪幅度大，賣壓也是極為沈重。而面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 今天盤中股價全數走高。

AI 概念股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 及台光電 (2383-TW) 走低，但技嘉 (2376-TW) 反彈走高。

創意 (3443-TW) 今仍鎖住跌停，股價已經連兩日跌停。