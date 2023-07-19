〈台股盤後〉上沖下洗振盪250點後收黑 失守5日線

台北股市今 (19) 日大盤出現大幅振盪走勢，早盤開漲逾百點，卻在盤中翻黑，終場大跌 111.74 點，收在 17116.44 點，市場專家指出，台股目前有在高檔振盪作頭的疑慮下，雖然具有題材的中小型個股今天盤中仍活力十足，不過，現階段對手中持股仍宜審慎檢視。

台北股市今天早盤開在 17265.38 點，最高 17340.82 點，最低 17082.54 點，收在 17116.44 點，下跌 111.47 點，全場成交值為 4271.76 億元。日 K 連兩黑。

證券分析師黃漢成說，台股大盤在昨日出現高檔爆發大量下跌、技術指標背離及新台幣貶值的不利指標，同時，法人也對台積電 (2330-TW) 在第三季的展望轉趨於保守，台股目前有在高檔振盪爆量成頭的疑慮也正加深之中。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在市場今天大幅振盪超過 250 點的走勢之下，尾盤失守 5 日線，整理時間將拉長。

今天台股的權值股台積電平盤作收，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、大立光 (3008-TW) 下跌，聯發科 (23454-TW) 收盤上漲 13 元。同時，貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 下跌、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價走強。

今天盤中 ABF 類股只有欣興 (3037-TW) 維持強勢，但南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中人氣盡失股價下跌，景碩收盤跌幅達 5.81%。

盤中電力供應概念的中興電 (1513-TW) 因官司失利跌停鎖住，樂事綠能 (1529-TW) 也跌停，市場賣壓極為沈重，連累士電 (1503-TW) 股價重挫。

面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 今天盤中股價全數下跌。

而明天將召開法說會台積電終場收平盤，以 581 元作收，成交 2.24 萬張。