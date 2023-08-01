鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為155元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.64元上修至0.61元，其中最高估值2.72元，最低估值-1.84元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.72
|10.57
|11.57
|最低值
|-1.84
|1.59
|5.08
|平均值
|0.36
|6.21
|9.07
|中位數
|0.61
|6.09
|9.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17,418,000
|25,000,580
|27,651,510
|最低值
|14,450,000
|15,386,000
|22,807,050
|平均值
|15,735,020
|21,232,220
|25,042,430
|中位數
|15,701,000
|21,202,640
|24,978,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.25
|12.9
|15.45
|10.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。