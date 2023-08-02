鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至3.97元，預估目標價為83.36元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.97元，其中最高估值5.13元，最低估值3.58元，預估目標價為83.36元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.13
|7.02
|8.86
|最低值
|3.58
|3.9
|4.93
|平均值
|4.04
|5.27
|6.29
|中位數
|3.97
|5.16
|6.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41,798,000
|55,559,870
|65,260,900
|最低值
|37,864,000
|41,676,000
|43,415,000
|平均值
|39,406,170
|48,836,460
|55,418,810
|中位數
|39,226,000
|47,792,000
|55,754,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.32
|7.21
|3.85
|3.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。