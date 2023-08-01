〈世界法說〉Q3晶圓出貨量估季增4-6% 毛利率跌破3成

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(1)日召開法說，世界先進指出，由於客戶對下半年晶圓備貨偏保守，第三季晶圓出貨量估季增 4-6%，受成本增加影響，毛利率將由上季的 30%，降至 25-27%，約下滑 4 個百分點。

尉濟時說，由於近四季業外收支占稅前損益超過 10%，公司應櫃買中心要求，本季起不再提出營收預估數，改以晶圓出貨、價格變化與毛利率變動預測取代；世界先進預估，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元匯率假設，第三季晶圓出貨量將季增 4-6%，ASP 估持平，毛利率估 25-27%。

財務長黃蕙蘭解釋，第三季毛利率下滑主要受成本增加影響，由於 7 月晶圓五廠完成新產能建置，加上台灣夏季電價調漲，新加坡廠區下半年電價也有調漲，導致成本大幅增加；至於先前幫客戶預先建立的存貨，年底前都將陸續出貨，下半年存貨將逐季減少。

尉濟時指出，由於終端市場需求疲弱，造成供應鏈庫存去化速度緩慢，客戶對下半年晶圓備貨態度偏向保守，目前訂單能見度維持 3 個月，預期第三季產能利用率將持平第二季。從平台來看，大面板驅動 IC 出貨將明顯增加，電源管理產品則是略為提升。

對於龍頭 IDM 廠降價搶單，方略則回應說，會對公司有一些影響，公司策略是與客戶因應市場變化，一起應對，若有需要也會向客戶積極反映，是否為絕對負面影響仍要觀察，預期這是產業庫存加速趕底的動作。

至於去中化轉單效益，尉濟時表示，第二季開始陸續有轉單客戶開始量產，到年底前將會持續增加。