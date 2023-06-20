蔚來汽車獲阿布達比主權基金11美元投資

中國電動車商蔚來汽車周二（20 日）宣布，已與阿布達比控股的投資公司 CYVN Holdings 簽訂了股份認購協議，該投資機構專注投資先進智慧移動技術布局，並致力於全球該領域的行業領導者合作。

根據協議，CYVN Holdings 將透過定向增發新股和持股轉讓的方式向蔚來汽車進行總計約 11 億美元的戰略投資。CYVN 將以每股 8.72 美元的價格（即紐交所在 2023 年 6 月 19 日之前連續 7 個交易日內的 A 類普通股的加權平均價格），定向增發 846.9 萬股 A 類普通股，投資總額為 7.385 億美元，預計將於 2023 年 7 月初完成。

與此同時，CYVN 已與騰訊的一個關聯方簽署股份購買協議（以下簡稱「現有股東」），根據該協定，CYVN 將購買現有股東所持有的約 401 萬股 A 類普通股（以下簡稱「二級股份轉讓」）。

在定向增發新股和老股轉讓後，CYVN 將持有蔚來已發行和流通股份的約 7.0%。在投資交易完成後，CYVN 將有權任命一名董事加入公司董事會。

蔚來汽車執行長李斌表示，CYVN 的戰略投資實現公司在智慧電動車行業的獨特價值。此次投資交易將進一步強化蔚來的資產負債表，為我們在加速業務成長、推動技術創新、建立長期競爭力方面的持續努力提供動力。

CYVN Holdings 董事長兼董事總經理 Jassem Al Zaabi 表示：「我們對蔚來的策略投資來自於我們對蔚來在智慧電動汽車市場領先的品牌地位、兼具創新性的高端產品以及技術能力的高度認可。我們很高興與蔚來建立戰略合作夥伴關係，全力為蔚來國際業務成長提供策略支持。我們將與蔚來攜手推動全球能源轉型和全人類社會的可持續發展。」

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股 ADR 周二盤中股價下跌 0.53%，每股暫報 9.36 美元。